***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2021 11:50
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma araçları İtfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 33
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %21,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK12124
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.837.000
İhraç Fiyatı 0,98224
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2021
Kayıt Tarihi 05.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği ta01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897336
BIST
16:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:157,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:159,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:15457,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,09
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:15
|UTPYA
|44,46
|10.638.694
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.984.441
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.425.188
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.120.874
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.651.985
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.241.290
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.205.167.032
|% -8,17
|
|GARAN
|10,35
|1.795.623.901
|% 2,48
|
|ASELS
|18,69
|1.244.548.383
|% 1,85
|
|GUBRF
|64,05
|1.205.167.032
|% -8,17
|
|PETKM
|5,19
|1.118.723.663
|% -1,70
|
|TCELL
|16,94
|1.091.396.356
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,57
|599.457.398
|% 3,97
|
|DOHOL
|3,28
|988.884.025
|% 6,49
|
|EKGYO
|2,36
|728.958.987
|% -0,84
|
|PETKM
|5,19
|1.118.723.663
|% -1,70
|
|YKBNK
|3,12
|641.475.710
|% 2,30
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3352
|7,3365
|% -0,68
|
|Euro
|9,0555
|9,0625
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9599
|10,0099
|% -0,78
|
|Frank
|8,3335
|8,3837
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,68
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-11,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.021
|3.101
|-42,84
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-20,73
|
|Çeyrek
|732
|750
|-10,36
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,17
|