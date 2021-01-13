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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2021 14:53



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %25,28
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK32122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.274.000
İhraç Fiyatı 0,96065





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901861


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PSDTC 31,24 16.512.581 % 10,00  
PSDTC 31,24 16.512.581 % 10,00  
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Sterlin 10,1456 10,1964 % -0,12  
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Riyal 1,9777 1,9877 % -0,16  
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Altın Ons 1.852 1.852 -4,19  
Altın Gr. 444 444 -1,33  
Cumhuriyet 2.942 2.986 -3,00  
Tam 2.930 3.005 -2,36  
Yarım 1.416 1.453 -1,14  
Çeyrek 710 727 -0,56  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 -0,33  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,10  
B. Petrol 56,66 56,66 0,08  
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