***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma araçları itfa ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) % 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %18,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK22115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.457.000İhraç Fiyatı 0,95775Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.02.2021Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVade başlangıç tarihi 12.11.2020 tarihdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909300BIST