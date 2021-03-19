Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.03.2021 12:08



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma araçları itfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %25,28
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK32122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.274.000
İhraç Fiyatı 0,96065
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.03.2021
Kayıt Tarihi 18.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.03.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919219


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:001.531
Değişim :  -1,32% |  -20,41
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.554 En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler15:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 18,70 411.157 % 10,00  
ARSAN 10,13 10.169.466 % 9,99  
TRILC 28,48 56.221.485 % 9,96  
UMPAS 1,82 511.773 % 9,64  
AVHOL 8,36 9.143.683 % 8,85  
daha fazla
15:00 Alış Satış %  
Dolar 7,2498 7,2552 % -0,92  
Euro 8,6338 8,6399 % -1,13  
Sterlin 10,0566 10,1071 % -1,09  
Frank 7,7745 7,8214 % -1,11  
Riyal 1,9259 1,9356 % -1,03  
daha fazla
15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 4,67  
Altın Gr. 405 406 -3,22  
Cumhuriyet 2.695 2.736 -31,00  
Tam 2.682 2.750 -30,11  
Yarım 1.296 1.330 -14,57  
Çeyrek 650 665 -7,28  
Gümüş.Ons 26,21 26,24 0,16  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 63,50 63,50 0,22  
Seans Raporu 15:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru