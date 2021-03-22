***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.03.2021 11:57
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma araçları itfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %25,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK32130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.258.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.03.2021
Kayıt Tarihi 18.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.03.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919668
BIST