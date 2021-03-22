***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma araçları itfa ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.03.2021Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %25,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK32130Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.258.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.03.2021Kayıt Tarihi 18.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.03.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919668BIST