***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.04.2021Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK42121Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.150.000İhraç Fiyatı 0,9775Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.04.2021Kayıt Tarihi 22.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.04.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919670BIST