***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2022 17:08
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt
11:263.240
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -37,51
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:2618,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:2618,1631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0912
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:26983,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,80
|Açılış
|: 983,81
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ULUSE
|118,80
|8.622.549
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.516.438
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,09
|30.362.422
|% 8,41
|
|ULUUN
|23,46
|225.350.730
|% 8,21
|
|ISGYO
|12,47
|6.454.622
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.915.368
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.603.178
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,90
|2.292.243.337
|% -3,52
|
|VAKBN
|8,36
|1.114.087.260
|% -0,83
|
|HALKB
|8,52
|982.626.494
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,07
|780.642.837
|% -1,26
|
|ISCTR
|8,13
|772.858.103
|% -1,93
|
|VAKBN
|8,36
|1.114.087.260
|% -0,83
|
|EKGYO
|3,91
|515.633.187
|% -2,49
|
|ZOREN
|3,84
|485.301.815
|% 6,67
|
|HALKB
|8,52
|982.626.494
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,07
|780.642.837
|% -1,26
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3090
|18,3194
|% 0,00
|
|Euro
|18,1522
|18,1631
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,7036
|20,8074
|% -0,34
|
|Frank
|18,8569
|18,9705
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8555
|4,8798
|% 0,07
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|6,54
|
|Altın Gr.
|983
|984
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.691
|6.793
|18,00
|
|Yarım
|3.260
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|2,35
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 52 kaybederek (% -1.14 ) 3, 523
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, VAKBN, EKGYO
-
11:41XU100
Endeks 3, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 17, 983.00 milyon TL de
-
11:40TAVHL
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 018, 068 adet işlem
-
11:39ORCAY
Yüzde -73.27 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 926, 556 adet işlem