***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2020 17:56
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
İsmail Yalçın TAŞKIN Direktör.Satınalma ve İdari İşler Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
SERTAN KARGIN GRUP DİREKTÖRÜ-ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ekonomist
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
HANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816779
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0211
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,17
|Açılış
|: 303,20
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7666
|7,8055
|% -1,43
|
|Frank
|6,1730
|6,2102
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-11,51
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-1,01
|