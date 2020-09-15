***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 16:16
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
HANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN KURUMSAL FİNANSMAN BİRİM YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875109
BIST
16:121.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:127,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:128,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:12473,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,01
|Açılış
|: 473,82
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:12
|RYSAS
|7,15
|146.133.933
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.060.288
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.012.267
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.294.457
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.672.151
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,68
|76.006.465
|% -8,00
|
|CRDFA
|4,68
|20.765.769
|% -7,51
|
|PETKM
|4,40
|1.272.783.230
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,14
|1.141.245.035
|% -0,32
|
|SISE
|6,41
|435.395.288
|% -0,31
|
|ECILC
|6,89
|425.119.805
|% 3,92
|
|TUPRS
|81,80
|365.123.629
|% 0,55
|
|KRDMD
|3,14
|1.141.245.035
|% -0,32
|
|PETKM
|4,40
|1.272.783.230
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,07
|165.136.565
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,49
|204.163.683
|% 2,76
|
|ZOREN
|2,75
|330.701.159
|% 1,10
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4853
|7,4875
|% 0,04
|
|Euro
|8,8896
|8,8931
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6235
|9,6718
|% 0,42
|
|Frank
|8,2241
|8,2736
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,73
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.185
|12,00
|
|Tam
|3.120
|3.198
|9,78
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|4,73
|
|Çeyrek
|756
|773
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|40,01
|40,01
|0,40
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:21SAFKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 365, 255 adet işlem
-
16:20DOKTA
Yüzde 6.48 oranında artışla 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 594 adet işlem
-
16:19EUKYO
Yüzde 9.05 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 426, 764 adet işlem
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 01 artarak (% 0.79 ) 1, 023
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, MERIT, EMNIS, MMCAS, SNKRN, SUMAS, AVHOL, IHYAY, MEGAP, EGCYO