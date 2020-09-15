***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGülşeyma DOĞANÇAY Genel Müdür Üst Düzey YöneticiNusret Hakan ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı YöneticiÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiHAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiBAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ YöneticiSELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER YöneticiBURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA YöneticiZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI YöneticiHANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ YöneticiENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR YöneticiVELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YöneticiKADİR BERKAY AYTEKİN KURUMSAL FİNANSMAN BİRİM YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875109BIST