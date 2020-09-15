***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 16:58
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
HANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN KURUMSAL FİNANSMAN BİRİM YÖNETİCİSİ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875126
BIST
16:451.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:457,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:458,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:45473,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,61
|Açılış
|: 473,38
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EUKYO
|2,31
|8.227.368
|% 10,00
|
|RYSAS
|7,15
|147.256.262
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.560.174
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.973.338
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|78.543.289
|% -8,75
|
|METUR
|5,49
|3.920.276
|% -8,50
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|SISE
|6,40
|461.030.521
|% -0,47
|
|ECILC
|6,92
|457.699.159
|% 4,37
|
|TUPRS
|81,70
|375.637.640
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|IHLAS
|1,08
|213.185.859
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|208.229.171
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,23
|281.884.016
|% 3,72
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4849
|7,4895
|% 0,07
|
|Euro
|8,8788
|8,8886
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6232
|9,6714
|% 0,42
|
|Frank
|8,2297
|8,2793
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,08
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|