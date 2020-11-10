***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2020 16:07
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN KURUMSAL FİNANSMAN BİRİM YÖNETİCİSİ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887766
BIST
16:331.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:338,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1565
|Açılış
|: 8,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:339,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1840
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:33492,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 9,59
|Açılış
|: 492,60
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ALCAR
|154,00
|43.576.621
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|TCELL
|15,42
|1.593.936.004
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,40
|1.487.999.414
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,60
|1.082.130.495
|% 2,79
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|YKBNK
|2,50
|911.272.888
|% 1,21
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,87
|556.961.618
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|902.764.320
|% 3,74
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2086
|8,2190
|% 2,07
|
|Euro
|9,6862
|9,7021
|% 1,96
|
|Sterlin
|10,8621
|10,9166
|% 2,82
|
|Frank
|8,9456
|8,9995
|% 1,93
|
|Riyal
|2,1874
|2,1983
|% 2,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|9,75
|
|Altın Gr.
|497
|497
|14,27
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.296
|3.381
|35,27
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|17,06
|
|Çeyrek
|799
|818
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,23
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43TUCLK
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 340 adet işlem
-
16:42VANGD
Yüzde 6.20 oranında artışla 11.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 841 adet işlem
-
16:41CLEBI
Yüzde 6.23 oranında artışla 87.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 483, 678 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 1, 239 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 26, 183.00 milyon TL de
-
16:40BRYAT
Yüzde 9.97 oranında artışla 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 548 adet işlem