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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2020 18:17



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN KURUMSAL FİNANSMAN BİRİM YÖNETİCİSİ Yönetici
FATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ Denetçi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894527


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CLEBI 157,30 201.541.057 % 10,00  
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Riyal 460,6860 460,8160 % 0,62  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 12,32  
Altın Gr. 461 461 2,78  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,40  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,10  
B. Petrol 50,56 50,56 0,48  
Seans Raporu 17:59
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