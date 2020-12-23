***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 18:17
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ DİREKTÖR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN KURUMSAL FİNANSMAN BİRİM YÖNETİCİSİ Yönetici
FATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ Denetçi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894527
BIST
17:591.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:597,6386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:599,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:59460,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,65
|Açılış
|: 460,62
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|374,10
|336.083.098
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.570.814
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.272.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.541.057
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.131.616
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.935.649
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.539.916.472
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.426.253.678
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.159.566.414
|% 2,70
|
|THYAO
|12,43
|871.764.761
|% 0,08
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.935.649
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.159.566.414
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|703.260.683
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.426.253.678
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,45
|462.398.562
|% 2,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6345
|7,6386
|% -0,27
|
|Euro
|9,3308
|9,3386
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2869
|10,3385
|% 0,85
|
|Frank
|2,0286
|2,0388
|% -0,30
|
|Riyal
|460,6860
|460,8160
|% 0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|12,32
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|50,56
|50,56
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem