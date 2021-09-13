***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.09.2021 10:51
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Erol Göker Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Gökhan Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
Feyzullah Tahsin Bensel Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
LÜTFÜ HEKİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
Ayşe Pervin Soydemir Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963357
BIST
10:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:558,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:559,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:55486,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YEOTK
|38,96
|7.481.762
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|7.652.522
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.788.349
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.003.771
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.255.058
|% 9,96
|
|KTSKR
|86,45
|55.874.486
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|TGSAS
|16,10
|5.477.482
|% -8,00
|
|DOGUB
|6,55
|3.945.000
|% -6,70
|
|SELGD
|6,91
|3.780.673
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|419.238.765
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,40
|218.757.498
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,51
|168.785.827
|% 1,21
|
|KOZAA
|16,32
|154.255.112
|% 4,95
|
|GESAN
|22,76
|125.897.183
|% 5,27
|
|YKBNK
|2,51
|168.785.827
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,85
|96.352.468
|% -0,54
|
|GARAN
|9,43
|419.238.765
|% -0,63
|
|TSKB
|1,28
|43.309.178
|% -0,78
|
|VAKBN
|3,48
|43.376.412
|% 0,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4643
|% 0,10
|
|Euro
|9,9761
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6547
|11,7131
|% -0,10
|
|Frank
|9,1527
|9,2078
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% 0,05
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,19
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
|
Seans Raporu
10:55
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