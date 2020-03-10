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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 18:52
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***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
539
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                       Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
 
Tarihi : 10.03.2020
 
Sayısı  : 539
 
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
 
Şirketimizin 31/12/2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporunun
 
a) tarafımızdan incelendiğini,
 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını ve
 
d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu incelediğimizi, bunların eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı hususlarını
 
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
 
Gülşeyma DOĞANÇAY               Erol GÖKER
Genel Müdür                                   Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826478


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Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 -0,16  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,02  
B. Petrol 36,48 36,48 2,12  
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