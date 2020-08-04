***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.08.2020 18:11
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2020
Karar Sayısı
548
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tarihi: 04.08.2020 Sayısı: 548 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 30/06/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporunun a) tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabbilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gülşeyma DOĞANÇAY Erol GÖKER Genel Müdür Yön. Krl. Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865032
BIST
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|KAREL
|19,14
|144.358.078
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|55.872.685
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.760.760
|% 9,96
|
|VKFYO
|14,36
|27.854.971
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|4.681.466
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.598.339
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,04
|1.547.058.686
|% -3,46
|
|EKGYO
|2,09
|1.451.825.514
|% -6,70
|
|GARAN
|6,80
|1.407.177.336
|% -3,13
|
|THYAO
|11,02
|1.202.545.418
|% 3,09
|
|AKBNK
|5,06
|733.371.815
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,09
|1.451.825.514
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|
|ISGYO
|1,96
|497.177.226
|% -2,97
|
|TSKB
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|266.236.284
|% -1,77
|
|HLGYO
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|584.238.106
|% -1,99
|
|GARAN
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|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0720
|9,1175
|% 0,14
|
|Frank
|7,5792
|7,6248
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,54
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.956
|5,10
|
|Tam
|3.008
|3.042
|5,30
|
|Yarım
|1.460
|1.482
|2,60
|
|Çeyrek
|732
|743
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,22
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|B. Petrol
|44,24
|44,24
|0,09
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