***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.02.2021 18:45
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2021
Karar Sayısı
580
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tarihi: 16.02.2021 Sayısı: 580 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 31/12/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının a) tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını ve beyan ederiz. Saygılarımızla, GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gökhan ÖZER Erol GÖKER Yönetim Kurulu Başkan VekiliYönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910157
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.576
En Düşük
1.522
18:056,9845
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,0000
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|Önceki Kapanış
|: 6,9650
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7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4637
En Yüksek
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|: 0,11%
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|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5013
En Düşük
8,3877
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|Açılış
|: 403,43
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|Önceki Kapanış
|: 407,23
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408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9807
|6,9845
|% 0,29
|
|Euro
|8,4539
|8,4637
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6821
|9,7306
|% 0,29
|
|Frank
|7,7950
|7,8419
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-21,48
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|