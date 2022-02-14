***GLB* *GLBMD* *HUNER*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.02.2022 16:00
***GLB******GLBMD******HUNER*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Fiyat Tespit Raporu Analizi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001512
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0899
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6167
En Düşük
13,4772
18:0515,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0478
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4032
En Düşük
15,3137
18:05818,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,35
|Açılış
|: 818,25
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5918
|13,5985
|% 0,71
|
|Euro
|15,3644
|15,3829
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,3327
|18,4247
|% 0,49
|
|Frank
|14,6293
|14,7174
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6127
|3,6308
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|11,14
|
|Altın Gr.
|817
|817
|8,73
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,16
|
|B. Petrol
|95,68
|95,68
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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