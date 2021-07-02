***GLB* *GLBMD* *VBTYZ*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.07.2021 10:33
***GLB******GLBMD******VBTYZ*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ fiyat tespit rapor analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945648
BIST
10:531.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:538,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6992
En Düşük
8,6441
10:5310,2823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:53497,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,95
|Açılış
|: 497,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,29
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:53
|SELVA
|5,37
|13.288.231
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,70
|15.212.474
|% 8,71
|
|VERTU
|24,46
|30.908.343
|% 5,89
|
|KGYO
|6,26
|7.012.638
|% 4,86
|
|OZRDN
|9,90
|2.164.222
|% 4,76
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|UMPAS
|1,32
|13.434
|% -2,94
|
|SEKUR
|21,76
|5.621.303
|% -2,86
|
|BASGZ
|11,77
|83.844.631
|% -2,32
|
|KONTR
|72,40
|6.223.670
|% -2,16
|
|KCHOL
|19,62
|348.233.911
|% 5,88
|
|ARCLK
|32,20
|326.414.642
|% 7,91
|
|THYAO
|13,71
|292.443.444
|% -0,29
|
|GARAN
|8,38
|160.566.240
|% -0,83
|
|BERA
|13,11
|116.190.433
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,10
|51.880.730
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|66.493.901
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|51.665.867
|% -0,53
|
|THYAO
|13,71
|292.443.444
|% -0,29
|
|GARAN
|8,38
|160.566.240
|% -0,83
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6921
|% 0,48
|
|Euro
|10,2774
|10,2823
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9265
|11,9863
|% 0,49
|
|Frank
|9,3416
|9,3978
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3121
|2,3237
|% 0,55
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,44
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|-0,21
|