***GLB* *GLBMD* *YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
14.03.2022 11:21
***GLB******GLBMD******YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010228
BIST
11:422.080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 26,55
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.081
En Düşük
2.066
11:4214,7180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0473
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:4216,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:42933,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,66
|Açılış
|: 933,67
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler11:42
|RAYSG
|11,78
|870.532
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.669.738
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|15.472.377
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.071.016
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|148.761.963
|% 9,92
|
|KRVGD
|9,87
|127.720.652
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|135.981.838
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,51
|10.180.649
|% -8,64
|
|DURDO
|15,85
|3.396.600
|% -5,93
|
|THYAO
|26,70
|1.125.312.991
|% 1,06
|
|FROTO
|264,30
|695.342.238
|% 8,36
|
|SISE
|13,92
|619.726.026
|% 2,88
|
|PETKM
|8,35
|561.898.631
|% 2,58
|
|KRDMD
|14,99
|522.835.456
|% 0,33
|
|ODAS
|1,57
|106.946.049
|% 3,29
|
|PETKM
|8,35
|561.898.631
|% 2,58
|
|CEMAS
|1,14
|76.031.366
|% 4,59
|
|YKBNK
|3,73
|208.342.034
|% 1,08
|
|SISE
|13,92
|619.726.026
|% 2,88
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7142
|14,7180
|% -0,32
|
|Euro
|16,1461
|16,1703
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,1391
|19,2351
|% -0,26
|
|Frank
|15,6680
|15,7624
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% -0,34
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-11,41
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,63
|
Seans Raporu
11:42
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866