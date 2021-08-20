***GLB* *GLBMD* *YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GLB******GLBMD******YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [YEOTK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'ninFinansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959837BIST