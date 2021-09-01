***GLB* *GLBMD* *YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 13:47
***GLB******GLBMD******YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ad Soyad Kurum Dağıtılan Lot
Aslıhan Şan Sarıçoban Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Burak Salman Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Engin Küçük Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Hakan Tan Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Hülya Eroğlu Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Seçil Ertuna Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Selim Şahin Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Veli Gürkan Kızılgüneş Global Menkul Değerler A.Ş. 44
Toplam 352
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961159
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8576
En Düşük
9,7770
18:05483,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,41
|Açılış
|: 483,04
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.245.215
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.495.669
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|1.670.904
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.116.725
|% 9,98
|
|KARYE
|13,80
|33.704.230
|% -9,51
|
|UFUK
|21,70
|176.828
|% -8,44
|
|EUKYO
|5,46
|2.799.575
|% -5,04
|
|AGYO
|3,56
|15.894.197
|% -3,78
|
|PENTA
|80,05
|3.659.372
|% -3,55
|
|GARAN
|9,84
|1.255.377.994
|% -0,40
|
|THYAO
|12,91
|1.106.365.196
|% 1,81
|
|SASA
|27,94
|620.711.071
|% 1,67
|
|KOZAL
|105,40
|613.729.396
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,50
|578.080.444
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,62
|573.069.964
|% -0,76
|
|GARAN
|9,84
|1.255.377.994
|% -0,40
|
|ODAS
|1,52
|183.905.682
|% 4,11
|
|THYAO
|12,91
|1.106.365.196
|% 1,81
|
|PETKM
|6,16
|514.682.211
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3016
|8,3073
|% 0,02
|
|Euro
|9,8419
|9,8504
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4067
|11,4639
|% 0,12
|
|Frank
|9,0378
|9,0922
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2066
|2,2177
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,58
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem