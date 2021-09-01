***GLB* *GLBMD* *YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD******YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YEOTK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Ad Soyad Kurum Dağıtılan LotAslıhan Şan Sarıçoban Global Menkul Değerler A.Ş. 44Burak Salman Global Menkul Değerler A.Ş. 44Engin Küçük Global Menkul Değerler A.Ş. 44Hakan Tan Global Menkul Değerler A.Ş. 44Hülya Eroğlu Global Menkul Değerler A.Ş. 44Seçil Ertuna Global Menkul Değerler A.Ş. 44Selim Şahin Global Menkul Değerler A.Ş. 44Veli Gürkan Kızılgüneş Global Menkul Değerler A.Ş. 44Toplam 352Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961159BIST