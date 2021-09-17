***GLB* *GLBMD* *YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 10:29
***GLB******GLBMD******YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. payları 03 Eylül 2021 tarihi itibarıyla BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 10 iş günü süre 16.09.2021 tarihinde sona ermiştir.
Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964220
BIST
10:481.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
10:488,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5947
En Düşük
8,5060
10:4810,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
10:48486,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,78
|Açılış
|: 486,37
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TEZOL
|18,44
|10.071.854
|% 9,96
|
|GARFA
|10,24
|3.423.537
|% 9,52
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,35
|16.316.386
|% 5,38
|
|AYES
|19,99
|66.367
|% 4,88
|
|NUGYO
|14,78
|14.174.983
|% -8,88
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|KTSKR
|66,50
|11.135.096
|% -7,77
|
|ISKPL
|7,41
|104.871.103
|% -7,49
|
|IHGZT
|1,08
|42.373.576
|% -6,90
|
|GARAN
|9,51
|353.413.654
|% 0,11
|
|THYAO
|12,58
|315.035.552
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,47
|156.001.076
|% 0,00
|
|YEOTK
|53,45
|149.397.982
|% 3,19
|
|TUPRS
|109,60
|146.041.942
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,47
|156.001.076
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,08
|42.373.576
|% -6,90
|
|GARAN
|9,51
|353.413.654
|% 0,11
|
|THYAO
|12,58
|315.035.552
|% 0,88
|
|PETKM
|6,27
|136.061.076
|% 1,62
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5870
|8,5907
|% 0,76
|
|Euro
|10,1136
|10,1177
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,8053
|11,8645
|% 0,73
|
|Frank
|9,2256
|9,2812
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2826
|2,2941
|% 0,74
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,30
|