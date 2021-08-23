***GLB* *GLYHO* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLYHO******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLYHO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal Yatırım Holding A.Ş.'nin 23 – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960057BIST