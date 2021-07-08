***GLB* *KARYE* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.07.2021 14:27
***GLB******KARYE******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE fiyat tespit rapor analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948558
BIST
14:201.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,70
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:208,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:2010,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0563
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:20507,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,50
|Açılış
|: 507,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TUREX
|11,57
|11.118.735
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.372.536
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.398.556
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.380.254
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|64.205.458
|% -8,70
|
|SANEL
|4,62
|3.945.355
|% -8,51
|
|ERBOS
|125,80
|84.067.090
|% -6,95
|
|THYAO
|13,64
|424.500.265
|% -1,52
|
|GARAN
|8,64
|392.626.721
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|287.086.651
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,07
|287.064.236
|% -1,12
|
|BIOEN
|27,90
|228.536.513
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,88
|144.565.638
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|151.868.289
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|287.086.651
|% -0,37
|
|TSKB
|1,26
|67.956.797
|% -1,56
|
|ODAS
|1,94
|96.025.072
|% -3,96
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6881
|8,6917
|% 0,07
|
|Euro
|10,2889
|10,3068
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9373
|11,9971
|% -0,12
|
|Frank
|9,4368
|9,4937
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3101
|2,3217
|% 0,05
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,55
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|