***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
09.07.2020 10:11
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
09/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
09/07/2020
Sıra Açma Saati
10:30
Açıklamalar
GLBMD.E pay sıraları, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da işleme açılacak, sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858109
BIST
09:55119.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 636,33
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.349
En Düşük
119.349
09:556,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
09:557,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
09:55400,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,25
|Açılış
|: 400,19
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|7.815.140
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,39
|642.725
|% 9,98
|
|PKENT
|251,70
|316.639
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,10
|1.916.779
|% 8,18
|
|OSMEN
|13,03
|17.786
|% 8,13
|
|TSPOR
|6,93
|810.429
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,70
|423.159
|% -9,66
|
|TMPOL
|7,59
|421.336
|% -6,99
|
|GSRAY
|2,70
|1.076.684
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,31
|45.467.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|25.885.914
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|17.595.799
|% 1,17
|
|RTALB
|34,10
|7.815.140
|% 10,00
|
|GARAN
|8,20
|7.691.452
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,31
|45.467.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|25.885.914
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|17.595.799
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,89
|4.623.348
|% 1,61
|
|ODAS
|2,75
|6.068.048
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6519
|8,6953
|% 0,34
|
|Frank
|7,2983
|7,3423
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,16
|
|Altın Gr.
|399
|400
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|3,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|3,10
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,50
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,86
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,08
|