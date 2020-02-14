***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:29
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818984
BIST
10:41121.223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 682,69
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.403
En Düşük
121.082
10:416,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
10:416,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5648
En Düşük
6,5408
10:41306,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 306,44
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|11,83
|417.115
|% 6,77
|
|COSMO
|2,73
|543
|% 5,41
|
|DENCM
|9,07
|4.325.811
|% 4,25
|
|ALCTL
|18,49
|5.430.280
|% 3,82
|
|BJKAS
|2,79
|11.998.629
|% 2,57
|
|TUKAS
|12,90
|1.198.585
|% -15,47
|
|ERSU
|3,43
|2.627.616
|% -7,80
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|OZBAL
|2,49
|4.183.304
|% -4,96
|
|THYAO
|15,09
|258.639.969
|% 0,67
|
|ISGYO
|2,20
|188.406.740
|% 6,28
|
|SISE
|5,53
|172.014.295
|% 2,03
|
|PETKM
|4,12
|144.693.182
|% 0,98
|
|ISFIN
|4,44
|135.207.435
|% 1,14
|
|ISGYO
|2,20
|188.406.740
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,56
|110.533.264
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,37
|60.093.773
|% 0,74
|
|PETKM
|4,12
|144.693.182
|% 0,98
|
|KARSN
|1,87
|64.646.294
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8772
|7,9167
|% 0,21
|
|Frank
|6,1502
|6,1873
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6092
|1,6173
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,57
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,11
|