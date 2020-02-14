***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 15:39
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819046
BIST
15:47120.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 25,25
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:476,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:476,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:47307,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,80
|Açılış
|: 307,09
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|626.447.575
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,07
|455.127.606
|% 12,87
|
|DGGYO
|6,98
|13.143.717
|% 12,40
|
|ALCTL
|19,72
|58.107.649
|% 10,72
|
|TUKAS
|12,62
|2.963.947
|% -17,30
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,11
|43.752.393
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,41
|12.255.200
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,16
|1.161.990.774
|% 3,33
|
|THYAO
|14,93
|1.160.219.905
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,85
|626.447.575
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,22
|571.294.350
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,07
|455.127.606
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,22
|571.294.350
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,85
|626.447.575
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,07
|455.127.606
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,24
|190.008.847
|% 2,48
|
|KARSN
|1,90
|259.668.246
|% 3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8735
|7,9130
|% 0,16
|
|Frank
|6,1505
|6,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,64
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,03
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,49
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
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|B. Petrol
|57,07
|57,07
|0,73
|
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