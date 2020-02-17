***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819371
BIST
13:58121.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 1.019,89
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:586,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:586,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:58307,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 307,11
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|588.149.745
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,42
|179.757.105
|% 16,31
|
|KUTPO
|10,90
|42.451.109
|% 15,71
|
|OSTIM
|2,48
|100.050.933
|% 10,71
|
|CELHA
|10,93
|6.881.490
|% 10,29
|
|ARDYZ
|16,25
|29.091.057
|% -9,72
|
|ERBOS
|25,00
|13.729.111
|% -9,02
|
|HUBVC
|40,00
|37.835.574
|% -7,36
|
|KRTEK
|3,41
|2.603.311
|% -6,83
|
|IHGZT
|4,00
|64.732
|% -6,76
|
|ASELS
|30,06
|972.788.876
|% 3,37
|
|THYAO
|15,21
|923.642.128
|% 2,15
|
|GSRAY
|3,40
|588.149.745
|% 18,06
|
|ODAS
|2,26
|514.572.080
|% 5,12
|
|PETKM
|4,17
|341.019.921
|% 0,48
|
|ODAS
|2,26
|514.572.080
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,40
|588.149.745
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,99
|249.813.857
|% 3,82
|
|KARSN
|1,94
|162.566.400
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|341.019.921
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8506
|7,8899
|% -0,33
|
|Frank
|6,1309
|6,1679
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|