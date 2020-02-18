***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 16:03
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819874
BIST
16:31119.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.477,02
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:316,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:316,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:31310,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,73
|Açılış
|: 310,09
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,33
|491.708.385
|% 13,24
|
|MNDRS
|1,83
|204.261.746
|% 10,24
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|BOSSA
|11,58
|60.888.721
|% 9,25
|
|RAYSG
|4,25
|8.513.842
|% -9,57
|
|EDIP
|2,27
|19.903.389
|% -9,56
|
|HUBVC
|35,80
|96.912.322
|% -9,55
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|VKING
|3,82
|5.139.330
|% -7,95
|
|GSRAY
|3,52
|1.474.327.508
|% 2,03
|
|THYAO
|14,91
|1.424.485.197
|% -2,49
|
|ASELS
|28,90
|1.130.821.868
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,84
|595.674.935
|% -1,05
|
|ODAS
|2,27
|542.496.875
|% -3,81
|
|GSRAY
|3,52
|1.474.327.508
|% 2,03
|
|ODAS
|2,27
|542.496.875
|% -3,81
|
|GUSGR
|2,84
|595.674.935
|% -1,05
|
|ISGYO
|1,94
|370.796.069
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,64
|292.995.574
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8863
|7,9259
|% 0,63
|
|Frank
|6,1555
|6,1925
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|14,24
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,88
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,45
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|