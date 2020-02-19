***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 14:03
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820074
BIST
14:48118.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -734,76
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
14:486,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
14:486,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
14:48314,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,91
|Açılış
|: 314,74
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,46
|661.271.574
|% 17,69
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,16
|420.589.254
|% 10,32
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|ORMA
|4,95
|77.837
|% 9,76
|
|VERTU
|6,60
|23.655.060
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|TKURU
|6,39
|37.980
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|DOKTA
|44,00
|5.506.234
|% -8,33
|
|GSRAY
|3,71
|1.309.694.697
|% 4,80
|
|THYAO
|14,91
|849.789.478
|% -0,80
|
|ASELS
|29,00
|711.806.109
|% -0,62
|
|BJKAS
|3,46
|661.271.574
|% 17,69
|
|FENER
|17,55
|438.170.779
|% 8,33
|
|GSRAY
|3,71
|1.309.694.697
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,31
|278.662.492
|% 1,55
|
|BJKAS
|3,46
|661.271.574
|% 17,69
|
|ODAS
|2,27
|381.533.387
|% -0,44
|
|ISGYO
|1,98
|248.255.292
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8663
|7,9057
|% 0,03
|
|Frank
|6,1509
|6,1880
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6159
|1,6240
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.084
|2.115
|24,00
|
|Tam
|2.075
|2.127
|25,97
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|12,56
|
|Çeyrek
|503
|514
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,62
|58,62
|0,87
|
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