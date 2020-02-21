***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:44
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820736
BIST
13:12115.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 296,97
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
13:126,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:126,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:12321,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,34
|Açılış
|: 321,08
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|VKING
|3,15
|2.704.807
|% 12,50
|
|DGGYO
|6,40
|12.574.090
|% 12,48
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|KOZAA
|12,39
|261.436.250
|% 10,23
|
|MIPAZ
|3,10
|114.984.018
|% -12,92
|
|HATEK
|8,28
|7.525.134
|% -10,68
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,30
|608.037.745
|% -0,49
|
|ASELS
|28,60
|552.852.850
|% 0,85
|
|IPEKE
|9,91
|286.990.962
|% 7,60
|
|KOZAA
|12,39
|261.436.250
|% 10,23
|
|HALKB
|6,75
|255.888.646
|% -1,03
|
|ODAS
|2,09
|198.224.661
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,25
|119.210.257
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,52
|136.068.370
|% -0,65
|
|ADESE
|1,51
|132.887.794
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,19
|97.895.766
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8720
|7,9114
|% 0,46
|
|Frank
|6,1968
|6,2341
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6240
|1,6322
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,78
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.127
|2.159
|29,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|31,68
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|15,32
|
|Çeyrek
|514
|525
|7,67
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,22
|58,22
|-1,09
|