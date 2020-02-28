***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:35
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822747
BIST
15:01106.462
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -3.956,71
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:016,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:016,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:01325,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,31
|Açılış
|: 325,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,58
|13.628.202
|% 14,90
|
|OYAYO
|3,76
|23.645.496
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,83
|26.703.368
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,45
|1.301.044
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,89
|1.179.216.013
|% -2,14
|
|ASELS
|28,02
|838.941.923
|% 0,14
|
|GARAN
|9,67
|375.751.804
|% -5,10
|
|ODAS
|2,00
|214.327.569
|% -1,96
|
|YKBNK
|2,36
|212.555.849
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,40
|164.690.529
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,24
|137.332.453
|% -3,88
|
|ODAS
|2,00
|214.327.569
|% -1,96
|
|THYAO
|11,89
|1.179.216.013
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,36
|212.555.849
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9884
|8,0285
|% 0,22
|
|Frank
|6,4222
|6,4609
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6544
|1,6627
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,43
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.145
|2.198
|-20,39
|
|Yarım
|1.037
|1.063
|-9,86
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|-1,04
|