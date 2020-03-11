***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:01
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826929
BIST
14:02100.687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -375,06
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:026,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:026,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
14:02330,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,64
|Açılış
|: 330,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,91
|157.974.531
|% 17,42
|
|DEVA
|9,68
|109.573.944
|% 16,77
|
|SELEC
|7,13
|74.513.070
|% 15,93
|
|RTALB
|2,22
|32.780.921
|% 15,63
|
|ECZYT
|10,52
|72.552.604
|% 14,47
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|611.663
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.769
|% -14,74
|
|TSPOR
|4,13
|188.203.177
|% -13,42
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|ASELS
|25,52
|690.497.456
|% -1,47
|
|THYAO
|9,85
|425.318.313
|% -1,20
|
|GARAN
|9,48
|248.490.396
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,13
|188.203.177
|% -13,42
|
|GSRAY
|2,33
|177.014.912
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,14
|104.646.206
|% -4,20
|
|ODAS
|1,60
|148.614.848
|% -6,98
|
|ADESE
|1,31
|107.895.795
|% 4,80
|
|CEMAS
|0,94
|79.468.778
|% -6,00
|
|GSRAY
|2,33
|177.014.912
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9502
|7,9901
|% 0,29
|
|Frank
|6,5674
|6,6069
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6384
|1,6466
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,66
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|19,77
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,56
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,32
|36,32
|-0,90
|