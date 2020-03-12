***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:49
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827346
BIST
10:5698.215
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.751,46
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:566,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:567,0510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:56328,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,26
|Açılış
|: 328,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|27.854.862
|% 20,00
|
|ECILC
|4,67
|147.187.648
|% 17,04
|
|PINSU
|2,75
|6.063.530
|% 16,03
|
|SELEC
|8,48
|54.105.430
|% 14,91
|
|DEVA
|11,41
|69.718.974
|% 14,79
|
|HUBVC
|16,79
|15.079.536
|% -16,05
|
|SKTAS
|2,21
|585.850
|% -15,97
|
|RYSAS
|4,79
|13.433.440
|% -15,82
|
|RYGYO
|4,51
|7.169.232
|% -15,38
|
|ALCTL
|13,73
|5.384.827
|% -15,30
|
|THYAO
|8,95
|192.307.979
|% -6,87
|
|ASELS
|24,86
|156.708.257
|% -4,97
|
|ECILC
|4,67
|147.187.648
|% 17,04
|
|MGROS
|24,04
|102.122.443
|% 4,61
|
|DEVA
|11,41
|69.718.974
|% 14,79
|
|IHLGM
|1,01
|53.131.657
|% -9,82
|
|ODAS
|1,45
|53.159.569
|% -9,94
|
|ADESE
|1,32
|48.231.444
|% 0,00
|
|ECILC
|4,67
|147.187.648
|% 17,04
|
|EKGYO
|1,18
|36.402.048
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9656
|8,0055
|% 0,33
|
|Frank
|6,6519
|6,6920
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6558
|1,6641
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,53
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|-1,88
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PGSUS, THYAO
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2792, 57 kaybederek (% -2.92 ) 92, 944
-
11:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INDES, UMPAS, MZHLD, RODRG, EGCYO, ALYAG, KERVN, MEGAP, AYES, MEMSA
-
11:10
ORMA, BIZIM, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:10
ISKUR, GEREL, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında