***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:04
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830285
BIST
12:4886.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -322,44
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:486,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0682
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
12:487,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0822
|Açılış
|: 7,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:48309,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -4,66
|Açılış
|: 309,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.137
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,18
|481.606.236
|% 2,51
|
|ASELS
|22,28
|376.265.303
|% 1,36
|
|GARAN
|8,34
|321.816.830
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,12
|268.132.250
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,56
|154.004.827
|% -5,19
|
|ODAS
|1,22
|90.904.633
|% 3,39
|
|YKBNK
|2,03
|136.187.892
|% -0,98
|
|TSPOR
|2,56
|154.004.827
|% -5,19
|
|THYAO
|8,18
|481.606.236
|% 2,51
|
|IHLGM
|0,80
|41.321.573
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7593
|7,7982
|% 0,93
|
|Frank
|6,7169
|6,7574
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7177
|1,7264
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-38,90
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-15,40
|
|Yarım
|996
|1.022
|-7,45
|
|Çeyrek
|499
|511
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,71
|