***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830947
BIST
12:4787.711
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 2.515,52
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:476,5048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0395
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:476,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0251
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:47314,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 4,94
|Açılış
|: 314,97
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.122.763
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.731.097
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|6.474.341
|% -2,50
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|THYAO
|8,15
|226.246.481
|% 2,64
|
|ASELS
|21,62
|223.870.992
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|91.163.989
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|116.566.289
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6088
|7,6470
|% 1,53
|
|Frank
|6,5961
|6,6358
|% -0,22
|
|Riyal
|1,7244
|1,7331
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|35,24
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,19
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|16,06
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,87
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|1,98
|