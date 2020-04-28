***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840590
BIST
12:46101.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 335,46
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:466,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:467,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
12:46384,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 384,83
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|5,94
|2.485.356
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|45.475.928
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|257.709.904
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|28,98
|6.287.942
|% -4,98
|
|ALKA
|6,88
|3.977.603
|% -4,44
|
|IHGZT
|4,40
|102.035
|% -4,35
|
|ALCTL
|21,22
|49.700.328
|% -4,24
|
|ECILC
|5,31
|630.315.573
|% 3,91
|
|GARAN
|8,47
|565.611.430
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|408.583.653
|% 0,00
|
|ASELS
|27,46
|329.072.964
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|257.709.904
|% 9,99
|
|ECILC
|5,31
|630.315.573
|% 3,91
|
|YKBNK
|2,14
|156.691.033
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|565.611.430
|% 1,32
|
|TSKB
|1,07
|59.685.922
|% 0,94
|
|YYAPI
|0,51
|25.451.136
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7167
|8,7604
|% 0,68
|
|Frank
|7,1590
|7,2021
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,20
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-2,40
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,85
|22,85
|-0,22
|