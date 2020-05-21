GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|CMENT
|35,56
|2.535.704
|% 9,96
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3025
|8,3441
|% 0,19
|Frank
|7,0234
|7,0657
|% 0,16
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,73
|Cumhuriyet
|2.458
|2.489
|-13,40
|Tam
|2.530
|2.554
|-13,70
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,70
|Çeyrek
|617
|625
|-3,30
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem