***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2020 10:42
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847965
BIST
12:06106.847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.326,82
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:066,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8214
En Düşük
6,7931
12:067,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:06380,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,61
|Açılış
|: 380,85
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.091
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.574.053
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.453.363
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.417.312
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.560.744
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|880.562
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|566.249.586
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,57
|459.326.136
|% 6,80
|
|GARAN
|7,92
|439.185.537
|% 1,28
|
|GSRAY
|3,53
|385.095.054
|% 4,13
|
|ASELS
|30,76
|333.396.436
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,57
|459.326.136
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|385.095.054
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,35
|167.701.262
|% 1,29
|
|TSKB
|1,14
|73.526.368
|% 3,64
|
|IHLGM
|1,27
|79.862.512
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4348
|8,4771
|% 0,46
|
|Frank
|7,0854
|7,1281
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8103
|1,8193
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,80
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,80
|
|Yarım
|1.239
|1.252
|10,90
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|0,14
|