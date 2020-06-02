***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 10:01
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848423
BIST
11:51108.341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.075,12
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
11:516,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7988
11:517,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
11:51380,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,34
|Açılış
|: 380,59
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|109.312
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.114.916
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.548.421
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|KENT
|480,50
|3.962.969
|% -9,71
|
|RTALB
|21,40
|48.964.455
|% -8,31
|
|DAGHL
|7,00
|961.032
|% -6,42
|
|ASELS
|32,94
|645.659.367
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,69
|459.400.152
|% 4,97
|
|GARAN
|8,07
|377.698.407
|% 0,88
|
|THYAO
|12,71
|299.368.913
|% -0,39
|
|TUPRS
|90,70
|222.870.670
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,69
|459.400.152
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,30
|101.347.743
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,41
|144.827.551
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,72
|41.393.237
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,60
|144.381.407
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5234
|8,5661
|% 0,53
|
|Frank
|7,0818
|7,1244
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8091
|1,8182
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,10
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.504
|-5,30
|
|Tam
|2.536
|2.569
|-13,10
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|-2,70
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|0,81
|