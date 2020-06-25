***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:02
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852772
BIST
12:14114.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 358,85
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.861
En Düşük
113.420
12:146,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:147,7097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:14388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.183.129
|% 9,88
|
|NUGYO
|4,79
|24.279.792
|% 8,86
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|AKSGY
|4,10
|17.380.489
|% 7,61
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,24
|91.105.132
|% -9,40
|
|BAYRK
|7,88
|5.746.828
|% -6,19
|
|AKMGY
|31,14
|6.290.146
|% -5,81
|
|GUSGR
|4,44
|783.853.751
|% -5,53
|
|GUSGR
|4,44
|783.853.751
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,09
|560.468.116
|% -1,59
|
|HALKB
|6,36
|498.737.230
|% 3,75
|
|GARAN
|8,24
|492.461.282
|% 0,61
|
|VAKBN
|5,18
|418.222.634
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,48
|362.136.080
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,90
|194.499.301
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,09
|560.468.116
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,44
|783.853.751
|% -5,53
|
|EKGYO
|1,93
|305.077.836
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5022
|8,5449
|% 0,20
|
|Frank
|7,2031
|7,2464
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,30
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|1,70
|
|Tam
|2.592
|2.604
|3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|1,80
|
|Çeyrek
|630
|638
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,62
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|-0,12
|
Seans Raporu
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