***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 11:24
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853417
BIST
11:21116.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 784,31
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:216,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:217,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:21390,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 390,43
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.524.783
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.977.630
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.133.972
|% 9,87
|
|VKFYO
|3,29
|11.533.609
|% 9,67
|
|MRGYO
|1,82
|45.990.781
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,13
|231.074.295
|% -6,06
|
|ULAS
|6,08
|2.739.231
|% -5,30
|
|SARKY
|6,81
|4.901.847
|% -2,99
|
|GARAN
|8,56
|417.670.458
|% 0,35
|
|ASELS
|32,60
|329.103.861
|% 1,68
|
|KRDMD
|3,13
|258.782.752
|% 0,32
|
|TSPOR
|7,13
|231.074.295
|% -6,06
|
|AKBNK
|6,14
|226.040.417
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,96
|208.469.891
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|176.136.403
|% 6,01
|
|KRDMD
|3,13
|258.782.752
|% 0,32
|
|TSKB
|1,32
|96.307.566
|% 1,54
|
|ODAS
|2,46
|170.850.461
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4004
|8,4425
|% -0,07
|
|Frank
|7,1713
|7,2145
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,82
|
|Altın Gr.
|390
|391
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,30
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,40
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|-0,51
|