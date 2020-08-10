***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:08
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867122
BIST
11:581.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:587,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:588,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0966
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:58479,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,04
|Açılış
|: 479,19
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|190.382
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.369.435
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|389.954
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,58
|1.174.827.454
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,93
|651.670.986
|% -1,53
|
|GARAN
|6,60
|313.014.854
|% 0,30
|
|SASA
|12,96
|263.714.065
|% 3,93
|
|SISE
|6,01
|257.564.212
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,93
|651.670.986
|% -1,53
|
|ASELS
|17,58
|1.174.827.454
|% 4,71
|
|KARSN
|2,73
|182.311.401
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,63
|175.468.461
|% -1,13
|
|ODAS
|2,22
|117.353.632
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5640
|9,6120
|% 0,82
|
|Frank
|7,9869
|8,0350
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9516
|1,9614
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.208
|3.290
|-9,48
|
|Yarım
|1.550
|1.592
|-4,58
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,03
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|