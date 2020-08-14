***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:01
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868900
BIST
11:151.081
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -19,40
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:157,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3747
En Düşük
7,3269
11:158,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7098
En Düşük
8,6435
11:15462,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|ULAS
|4,98
|4.868.646
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.964.055
|% 9,91
|
|DZGYO
|8,77
|3.459.379
|% 9,90
|
|RALYH
|16,11
|2.046.204
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|880.503
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.585.030
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|504.692.039
|% -0,51
|
|TUPRS
|79,65
|318.901.840
|% 1,59
|
|THYAO
|10,90
|228.872.489
|% -2,15
|
|ASELS
|17,19
|209.140.219
|% -2,27
|
|GARAN
|6,79
|207.531.114
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,97
|504.692.039
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|98.677.578
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,06
|167.570.787
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,06
|129.988.246
|% -2,37
|
|KARSN
|3,14
|190.133.173
|% -4,56
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3710
|7,3747
|% 0,46
|
|Euro
|8,7032
|8,7098
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6030
|9,6511
|% 0,43
|
|Frank
|8,0616
|8,1101
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% 0,43
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,30
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,94
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,27
|