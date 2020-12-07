***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891608
BIST
14:171.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:177,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:179,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:17461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KRVGD
|10,89
|320.569
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.556.930
|% 9,97
|
|YAPRK
|39,26
|1.943.853
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.255.427
|% -5,94
|
|DYOBY
|12,37
|99.224.754
|% -5,93
|
|PETKM
|4,97
|2.732.896.492
|% 7,11
|
|GARAN
|8,98
|850.028.141
|% -1,43
|
|TUPRS
|95,40
|802.783.112
|% 1,92
|
|DOHOL
|2,82
|796.779.211
|% -1,40
|
|SASA
|19,98
|717.306.027
|% 6,79
|
|PETKM
|4,97
|2.732.896.492
|% 7,11
|
|DOHOL
|2,82
|796.779.211
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|517.244.180
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|505.261.422
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,86
|369.475.070
|% -1,72
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8434
|7,8481
|% 0,45
|
|Euro
|9,5019
|9,5067
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,3725
|10,4246
|% -0,91
|
|Frank
|8,7645
|8,8173
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% 0,43
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,55
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-9,66
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,67
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|