***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 13:01
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911017
BIST
14:391.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:396,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:398,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0403
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
14:39397,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 397,99
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:37
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.473.939
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.058.649
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.972.701
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,50
|1.658.789.182
|% 7,43
|
|KOZAL
|147,40
|1.398.106.737
|% -3,09
|
|GUBRF
|82,10
|1.330.453.395
|% 7,32
|
|KARSN
|5,40
|812.112.976
|% 5,68
|
|GARAN
|9,27
|663.477.141
|% -0,64
|
|SKBNK
|1,49
|230.498.141
|% 0,00
|
|KARSN
|5,40
|812.112.976
|% 5,68
|
|IHLAS
|1,15
|164.529.697
|% -0,86
|
|ODAS
|4,00
|499.120.236
|% -1,72
|
|PETKM
|5,20
|635.830.044
|% 1,76
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9747
|6,9782
|% 0,20
|
|Euro
|8,4648
|8,4711
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7358
|9,7846
|% 0,22
|
|Frank
|7,7756
|7,8224
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,11
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,29
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.629
|2.695
|-8,37
|
|Yarım
|1.271
|1.304
|-4,06
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-1,17
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
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14:51ENJSA
Yüzde 4.84 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 081, 949 adet işlem
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14:50KONTR
Yüzde 5.38 oranında artışla 95.90 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 557 adet işlem
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14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 57 artarak (% 0.34 ) 1, 351
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14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, MERIT, HEKTS, SODSN, VESBE, VERTU, VAKFN, ULUSE, LINK
-
14:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, KSTUR, NIBAS, ATSYH, BRMEN