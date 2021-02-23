***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:56
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911626
BIST
12:101.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -27,41
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:107,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:108,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:10408,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:10
|KRGYO
|7,71
|43.516.119
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|51.949.508
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|INVEO
|153,00
|36.913.213
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|10.547.701
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|82.514.141
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SONME
|84,50
|5.010.371
|% -9,96
|
|SASA
|36,36
|1.211.523.671
|% -9,87
|
|KOZAL
|135,10
|829.381.375
|% -2,45
|
|SISE
|7,35
|731.826.657
|% -1,47
|
|GUBRF
|80,90
|699.164.949
|% 3,25
|
|GARAN
|9,20
|609.361.849
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,37
|457.202.717
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,43
|191.446.414
|% -3,38
|
|TSKB
|1,76
|230.012.084
|% -1,12
|
|PETKM
|5,17
|585.534.304
|% 0,98
|
|KARSN
|5,32
|549.903.997
|% -4,66
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0282
|7,0327
|% 0,17
|
|Euro
|8,5436
|8,5483
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,8629
|9,9124
|% 0,26
|
|Frank
|7,7845
|7,8314
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8680
|1,8773
|% 0,12
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-2,89
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|11,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|11,27
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|5,45
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|0,76
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25XU100
Endeks 1, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 15, 654.00 milyon TL de
-
12:25FENER
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 078, 441 adet işlem
-
12:24KRTEK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 12.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 688 adet işlem
-
12:23IEYHO
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 820, 606 adet işlem
-
12:22DNISI
Yüzde -8.74 oranında düşüşle 17.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 192 adet işlem