***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 20.03.2024Genel Kurul Tarihi 18.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Denetçinin Seçimi.11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımıKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan MetniEK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure For Participatıon.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 Yılına İlişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00'da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır.