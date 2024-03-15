***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.02.2024 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. satışa çıkarılan 2 portföyden 531,84 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesiniBu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 15.03.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259324BIST