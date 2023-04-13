***GLM* *GCD* *ALA* *ABG*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.04.2023 11:31
***GLM******GCD******ALA******ABG*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLM, ABG, GCD]
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137288
BIST
13:275.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 29,06
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2719,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2721,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1144
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:271.258,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.258,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:27
|AZTEK
|27,56
|108.633.851
|% 6,41
|
|IMASM
|406,90
|56.546.302
|% 6,24
|
|ELITE
|15,61
|36.817.480
|% 5,90
|
|OBASE
|17,36
|27.857.568
|% 5,15
|
|SOKE
|14,84
|166.441.413
|% 5,02
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|ONCSM
|103,30
|47.875.174
|% -4,35
|
|KZBGY
|21,08
|93.924.114
|% -2,95
|
|MERCN
|35,52
|9.376.069
|% -2,58
|
|GOKNR
|16,83
|192.323.786
|% -2,21
|
|GESAN
|79,80
|769.465.971
|% 2,31
|
|ASTOR
|54,60
|675.698.102
|% 1,11
|
|AKFYE
|14,28
|289.717.192
|% -1,24
|
|ALFAS
|322,50
|200.696.623
|% -0,92
|
|GOKNR
|16,83
|192.323.786
|% -2,21
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|AKFYE
|14,28
|289.717.192
|% -1,24
|
|ASTOR
|54,60
|675.698.102
|% 1,11
|
|SOKE
|14,84
|166.441.413
|% 5,02
|
|GOKNR
|16,83
|192.323.786
|% -2,21
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3245
|19,3302
|% 0,13
|
|Euro
|21,3137
|21,3399
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,1127
|24,2336
|% 0,30
|
|Frank
|21,6049
|21,7351
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1366
|5,1624
|% 0,06
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|11,03
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|8,76
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.651
|8.700
|25,00
|
|Yarım
|4.225
|4.257
|12,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.129
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,07
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,19
|